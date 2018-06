Prove di rimbalzo a Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Avvio cautamente positivo per la borsa di Wall Street con gli indici che interrompono una vasta serie di sedute al ribasso complici i timori di una guerra commerciale globale.

Dal fronte macro è atteso l’indice PMI servizi mentre è povera di spunti l’agenda dei risultati corporates. Focus su Red Hat che ha fornito un debole outlook trimestrale.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones sale dello 0,60% a 24.607,55 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo S&P-500, che arriva a 2.761,5 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (-0,01%); guadagni frazionali per lo S&P 100 (+0,44%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti Energia (+2,91%), Materiali (+0,91%) e Finanziario (+0,71%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Chevron (+3,08%), Exxon Mobil (+2,05%), Dowdupont (+1,81%) e Intel (+1,35%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Microsoft, che continua la seduta con -1,19%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Liberty Global (+1,69%), Liberty Global (+1,62%), Starbucks (+1,52%) e Asml Holding N.V. Represents (+1,48%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Workday, che continua la seduta con -2,03%.

Vendite su Align Technology, che registra un ribasso dell’2,00%.

Seduta negativa per Autodesk, che mostra una perdita dell’2,00%.

Sotto pressione Adobe Systems, che accusa un calo dell’1,54%.