Protom-Embraer accordo per 80 assunzioni in Brasile

editato in: da

(Teleborsa) – La napoletana Protom, azienda che opera nell’ambito dell’ingegneria dei trasporti e dell’information technology, ha siglato un nuovo accordo con la brasiliana Embraer, che impiegherà entro il 2022 ottanta nuove risorse dell’azienda italiana. Dall’ingresso di Protom in Brasile nel 2018 e dall’acquisizione di Ambra Solutions, dove verranno destinati i nuovi assunti, si conclude un risultato al di là di ogni aspettativa.

“Si tratta di una scommessa vinta, – sottolinea il Presidente, Fabio De Felice. – eravamo sicuri della qualità del nostro know-how e della nostra capacità di capitalizzarlo, ma eravamo anche consapevoli che il Brasile rappresenta un mercato pieno di complessità e di sfide, oltre che di grandi opportunità“.

Protom punta a portare avanti il suo progetto Clean Sky 2, che si prefigge di realizzare velivoli sempre meno inquinanti.

“È stata una felice intuizione: le competenze di Protom hanno costituito per Ambra un volano per rafforzare l’offerta di servizi rivolti ai suoi clienti storici”, spiega Giuliano Di Paola, Country Manager di Protom in Brasile. “Oggi, grazie ai 9 progetti vinti ed al nostro ruolo di Core Partner, operiamo in sinergia con realtà internazionali del calibro di Airbus, Rolls Royce ed Evektor”