Protocollo Abi, intesa con Assoconfidi per credito a PMI

(Teleborsa) – Firmato protocollo d’intesa tra Associazione Bancaria Italiana e Assoconfidi. L’obiettivo è quello riuscire a migliorare le condizioni di finanziamento delle micro, piccole e medie imprese e di rilanciare la collaborazione tra banche e confidi sui territori.

L’impegno si sostanzia in un lavoro congiunto atto a valorizzare l’attività e la garanzia dei Confidi, nel quadro del nuovo scenario disegnato dalla riforma del Fondo di garanzia per le PMI e dalla diffusione degli schemi operativi delle garanzie di portafoglio.

Tra le tematiche chiave dell’accordo spiccano quello dello sviluppo delle “operazioni finanziarie a rischio tripartito” del Fondo di garanzia delle PMI, la costruzione di linee guida per il rinnovo delle convenzioni in essere tra Banche e Confidi, l’utilizzo efficiente delle risorse pubbliche e private, la definizione di una struttura tipo di operazione di “garanzia di portafoglio” che preveda il coinvolgimento dei confidi e che possa essere adottata dalle Regioni, una impostazione di regolare scambio dei flussi informativi tra i due soggetti in campo e la possibilità, per i confidi, di poter qualificare la propria esposizione al rischio di credito e adempiere correttamente agli obblighi segnaletici nei confronti dell’Autorità di Vigilanza.

Per rendere concreto e continuativo il lavoro è anche prevista la costituzione di un tavolo di confronto nel quale portare avanti le iniziative indicare e discutere eventuali nuovi temi di interesse comune.