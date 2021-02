Protezione Civile, cambio al vertice: Draghi nomina Curcio

editato in: da

(Teleborsa) – Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato Fabrizio Curcio Capo Dipartimento della Protezione civile. “Ad Angelo Borrelli (a fine mandato, ndr) – si legge in una nota di Palazzo Chigi – i ringraziamenti per l’impegno profuso e il lavoro svolto in questi anni”.

Già a capo del Dipartimento per la protezione civile dal 2015 al 2017, si era dimesso per motivi personali lasciando il posto a Borrelli, Curcio è stato un apprezzatissimo direttore dell’Ufficio Emergenze e uomo molto vicino a Franco Gabrielli, ex capo della Polizia nominato nei giorni scorsi dal Premier come sottosegretario ai servizi segreti.

Classe 1966, laurea in ingegneria alla Sapienza, con i vigili del fuoco aveva lavorato in prima linea nel terremoto di Umbria e Marche del 1997 e coordinato il Giubileo del 2000 e il vertice Russia-Nato del 2002 a Pratica di Mare. Alla Protezione civile arriva nel 2007 con Guido Bertolaso, che lo chiama come capo segreteria, per passare successivamente a dirigere la sezione emergenze.