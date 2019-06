Proteste per i pochi voli su Crotone

editato in: da

(Teleborsa) – All’aeroporto di Crotone l’estate dovrebbe regalare flussi di vacanzieri diretti sulla costa ionica calabrese. Invece l’operatività in questo senso è limitata ai collegamenti Ryanair con Milano Bergamo e Bologna, confermati anche per il prossimo periodo invernale, quello estivo bisettimanale con Norimberga, e ai voli charter stagionali effettuati da Albastar dagli scali di Bergamo e Verona.

Poco per le aspettative del territorio che, a fronte di interessi e potenzialità riconosciuti, non vede svilupparsi il trasporto aereo nelle forme e capacità promesse. E intanto si registra l’ennesima presa di posizione del “comitato cittadino aeroporto di Crotone”, che punta l’indice contro i metodi di gestione di Sacal, accusata in un dossier di non volere investire sull’aeroporto di Crotone, nonostante l’emanazione di 21 bandi finalizzati allo sviluppo dello scalo, di cui pochi andati a buon fine.

Polemiche destinate a inasprire il confronto con Sacal che, attestata a Lamezia, gestisce i tre aeroporti calabresi e deve affrontare anche le richieste che arrivano dallo scalo dello Stretto, dove i movimenti sono limitati ai voli per Roma Fiumicino di Alitalia e Milano di Blue Panorama, che avrebbe dovuto effettuare ulteriori collegamenti da Reggio Calabria.