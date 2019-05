Prossimo arrivo a Fiumicino dell’A350-1000

editato in: da

(Teleborsa) – Il prossimo 6 giugno farà il suo esordio sulla pista di Roma Fiumicino il velivolo Airbus A350-1000, versione allungata della serie 900 da 369 posti in configurazione a 3 classi, che riporterà la livrea di Cathay Pacific Airways. Bimotore turboventola ad ala bassa e fusoliera larga, è stato studiato per soddisfare le esigenze di economicità sul lungo raggio garantendo una capacità di carico rispondente alle richieste di mercato.

Cathay Pacific Airways è diventato nel giugno 2018 il secondo vettore a operare con Airbus A350-1000. La compagnia aerea asiatica ne ha ordinato 20 per integrare la sua che comprendeva già 22 Airbus A350-900. La versione 1000 offre i più elevati livelli di comfort ai passeggeri in tutte le classi, con maggiore spazio personale, pressione in cabina ottimizzata, maggiore ricambio di aria fresca, temperatura e umidità controllate, connettività integrata e proposte innovative in termini di sistemi di intrattenimento di bordo.