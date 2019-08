Prosegue trattativa Pd-M5S. Da Biarritz Conte chiude a possibilità con Salvini

editato in: da

(Teleborsa) – La trattativa fra PD e M5S, seppur fra mille difficoltà e cautele, va avanti. E intanto Conte dal G7 di Biarritz chiude ogni spiraglio a Salvini. “Quella con la Lega è un’esperienza politica che io non rinnego” ma “è una stagione politica chiusa che non si potrà riaprire più per quanto mi riguarda”, ha detto il Premier.

Da parte sua, il Segretario Dem Nicola Zingaretti si dice ottimista sulla trattativa ma insiste su “discontinuità” e nessun “doppio forno”. Il Pd si riunirà domani domenica 25 agosto alle 15,00 per mettere a punto il programma sui dossier da portare al confronto con il M5S. Nel frattempo, nello scorse concitate ore, si è tenuto un vertice del Pd, presenti anche Gentiloni e Franceschini.