Proposta Lega: su radio nazionali 33% di musica italiana

editato in: da

(Teleborsa) – Più musica italiana nelle trasmissioni delle radio nazionali. La “possibilità” fa parte di una proposta di Legge firmata e depositata a Montecitorio dal Presidente della Commissione Trasporti della Camera, Alessandro Morelli (Lega).

Un provvedimento che fissa una “quota” per tutte le emittenti: il 33%. Ovvero che su tre canzoni trasmesse in radio “una dovrà essere di un autore italiano. E di questo 33% – spiega il parlamentare – il 10% dovrà essere dedicato ai giovani autori e alle piccole case discografiche”.

.

Il testo non è ancora stato assegnato anche perché, come spiega Morelli, “si spera di raccogliere il maggior numero di

firme tra i Gruppi”. “Il sostegno alla musica italiana – spiega il deputato leghista – deve essere il più trasversale possibile”.