Pronto progetto di ammodernamento aeroporto di Reggio Calabria

editato in: da

(Teleborsa) – Il progetto di ammodernamento dell’Aeroporto di Reggio Calabria è stato illustrato questa mattina da SACAL, società di gestione degli aeroporti calabresi, alla presenza di Nicola Zaccheo, presidente dell’ENAC. Al progetto è stato destinato un finanziamento di 25 milioni di Euro previsti dalla Legge di Bilancio 2019. Alla presentazione hanno partecipato anche il viceministro dell’Economia e delle Finanze Laura Castelli e del deputato Francesco Cannizzaro, promotore dell’emendamento.

Il Presidente Zaccheo è tornato a sottolineare il ruolo fondamentale degli aeroporti in generale, e del Mezzogiorno in particolare, a sostegno dell’economia del territorio in cui insistono. “Il finanziamento statale destinato all’Aeroporto di Reggio Calabria consentirà una serie di investimenti sullo scalo che porteranno alla riqualifica generale delle infrastrutture e al miglioramento della sicurezza – ha dichiarato Zaccheo – Il passo successivo, mi auguro, sia quello della stipula del Contratto di Programma con il gestore SACAL che disciplinerà il rapporto concessorio tra l’ENAC, per conto dello Stato, e la società di gestione con, tra i vari aspetti, anche gli impegni da realizzare sullo scalo e gli obiettivi qualitativi e di tutela ambientale che dovranno essere raggiunti nel periodo contrattuale”. “L’Aeroporto di Reggio Calabria – ha aggiunto il Presidente Zaccheo – potrà giocare un ruolo strategico grazie alla sua posizione sullo Stretto di Messina, soprattutto se sarà realizzato anche il terminal aliscafo per i collegamenti con la Sicilia e le isole Eolie”.