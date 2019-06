Pronto il nuovo ponte di Annone

editato in: da

(Teleborsa) – Sarà inaugurato alle 10 di lunedì 1° luglio il nuovo Ponte di Annone Brianza, sulla Milano-Lecco, crollato venerdì 28 ottobre 2016 e che porterà il nome di Claudio Bertini, lo sfortunato automobilistico che rimase schiacciato nella sua vettura. Alla cerimonia sarà presente il ministro dei trasporti, Danilo Toninelli, insieme al Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e Massimo Simonini, amministratore delegato di Anas.

Una struttura lunga 44 metri che pesa 250 tonnellate, costituita da un’unica campata in acciaio ad alta resistenza, con soletta in calcestruzzo armato, appoggiata sulla parte inferiore di due travi laterali in acciaio, assicurando una luce libera maggiore rispetto alla precedente, per evitare che i camion impattino con l’arcata.

Il ponte, che ha richiesto un investimento di 2 milioni di euro da parte di Anas, potrà sostenere il passaggio di due tir in contemporanea ed è dotato di bilance, sensori e telecamere per monitorarlo e verificare che vengano rispettati i limiti di carico.