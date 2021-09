Promotica prosegue espansione all’estero: debutta a Hong Kong

(Teleborsa) – Promotica, società operante nel settore del loyalty e del marketing, quotata sul mercato AIM Italia, ha annunciato l’avvio di due nuove attività di fidelizzazione all’estero nel mercato Asia-Pacifico e in Est Europa.

La prima campagna, una short-collection realizzata per la catena di grandi magazzini Wing On di Hong Kong, sancisce lo sbarco di Promotica nel mercato APAC, una delle aree ad alto potenziale individuate come target primari nel programma di espansione della Società al di fuori dei confini nazionali. L’operazione, che proseguirà fino al 22 novembre 2021, prevede la consegna di un bicchiere in vetro Made in Italy prodotto dall’azienda IVV al raggiungimento di una data una soglia di spesa.

La seconda operazione loyalty è invece una campagna realizzata per il nuovo cliente internazionale Circle K Lituania, una catena di minimarket e stazioni di servizio presente con quasi 100 punti vendita in tutta la Lituania, parte di Circle K Stores, circuito internazionale di convenience stores. Una campagna strategica, poiché permette a Promotica di consolidare la propria posizione in Est Europa. L’operazione, in programma fino al 22 ottobre 2021, è una self-liquidating che prevede in palio una linea di ombrelli a marchio Jean Paul Gaultier, da redimere a fronte di una spesa minima ed un contributo aggiuntivo.