Progetto Discover EU, Massimiliano Astrologo a TLB

(Teleborsa) – Confermato dal Parlamento Europeo il progetto Discover EU, iniziativa dell’Unione europea che permette ai giovani di ricevere un pass Interrail e spostarsi gratuitamente in 31 paesi, con treni di 35 compagnie ferroviarie.

“Il progetto Discover EU è un’iniziativa dell’Unione europea che mira a far conoscere ai giovani neo-diciottenni i valori dell’UE, la tradizione, la storia e la Cultura. – afferma Massimiliano Astrologo, Presidente di Eurail – è un progetto in essere da due anni, che ha consentito nelle sue prime edizioni di far viaggiare circa 30,000 giovani per tutta l’Europa e oltre 20,000 ne partiranno dal primo di agosto e sono già previste ulteriori date di selezione da novembre, per consentire ad altri giovani di viaggiare sul nostro territorio e rafforzare la propria identità culturale europea.”

Inserito nel programma Erasmus+, Discover EU è finanziato con 700 milioni di euro nel periodo 2021-2027 ed è esteso a giovani di età compresa fra i 18 e i 20 anni. Potersi muover in treno vuol dire anche inquinare di meno, questo è uno dei punti cardine di questo progetto.



In italia il pass è valido a bordo delle Frecce, dei treni InterCity e Regionali di Trenitalia.

“Il pass One Country Italy è stato nel 2018 il pass più venduto tra i pass che consentono di viaggiare in un solo Paese. – continua Astrologo – I motivi per cui i giovani europei scelgono di viaggiare in Italia sono quelli di visitare i nostri monumenti, conoscere il nostro stile di vita da vicino e visitare il nostro patrimonio culturale e ambientale. Nel 2018 le città più visitate sono state Firenze, Milano, Napoli, Roma e Venezia; oltre alle Cinque Terre e a Pisa, che con la sua Torre riesce sempre ad attrarre i flussi turistici.”

“Un ulteriore dato molto interessante – conclude – è che oltre la metà dei nostri passeggeri, dopo aver utilizzato il pass, diventano veri e propri ambassadors.”