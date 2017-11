Profumerie, faro dell’Antitrust sulla concentrazione Douglas-Limoni

(Teleborsa) – Una posizione dominante nel settore delle profumerie. E’ il rischio che l’Antitrust paventa relativamente all’operazione che ha portato alla concentrazione delle profumerie Douglas, La Gardenia e Limoni.

L’Autorità Garante della Concorrenza ha infatti avviato un’istruttoria sull’acquisizione del controllo di La Gardenia e Limoni da parte del gruppo CVC, a cui appartiene il marchio di profumerie Douglas.

L’operazione di concentrazione, di dimensione comunitaria, è stata notificata all’Autorità a seguito di una richiesta di rinvio presentata dalle parti alla Commissione europea.

Douglas, Limoni e La Gardenia sono operatori attivi principalmente nella vendita al dettaglio di prodotti cosmetici e profumi di lusso, commercializzati tramite sistemi di distribuzione selettiva e rappresentano le principali catene di profumerie attive a livello nazionale.

In una serie di mercati locali della distribuzione selettiva al dettaglio dei cosmetici e dei profumi di lusso la sovrapposizione delle attività delle parti è risultata attestarsi su soglie significative. Pertanto, l’istruttoria è volta ad accertare se in tali mercati l’operazione di concentrazione sia suscettibile di pregiudicare in maniera sostanziale e durevole le dinamiche concorrenziali, portando alla costituzione o al rafforzamento di posizioni dominanti.

L’istruttoria dovrà concludersi entro quarantacinque giorni a far data dall’8 novembre 2017.