Produzione vinicola, contratto di filiera da 28 milioni promosso da CDP e Iccrea

editato in: da

(Teleborsa) – Iccrea BancaImpresa, come banca autorizzata del progetto e banca finanziatrice, e Cassa Depositi e Prestiti sono protagoniste del closing di un nuovo contratto di filiera da 28 milioni di euro che prevede 10 operazioni con aziende della filiera della produzione vinicola in Veneto, Toscana, Lazio e Puglia.

Il contratto dell’operazione denominata “Italian Wine Boutique” rientra nel IV Bando dei Contratti di Filiera e di Distretto previsto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF). Cassa Depositi e Prestiti e Iccrea BancaImpresa hanno partecipato al finanziamento con 9,8 milioni di euro ciascuna, mentre la restante quota di 8,4 milioni di euro è stata a carico del MIPAAF e della regione Puglia. Coinvolte nell’operazione anche 7 Banche di Credito Cooperativo aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea: Banca Veronese, Valpolicella Benaco Banca, Bcc Vicentino Pojana Maggiore, Banca delle Terre Venete, Chianti Banca, BCC Bellegra, Banca di Taranto.

Gli obiettivi del progetto sono la costruzione di cantine nuove e l’ammodernamento di quelle già esistenti e il rinnovamento degli impianti di lavorazione: dalle attrezzature vinicole alle linee di imbottigliamento. Infine, per garantire la copertura dell’intera filiera, parte dei finanziamenti è stata destinata anche alla creazione di punti vendita direttamente nelle cantine produttrici.

“La finalizzazione dei contratti di finanziamento per la filiera della produzione di vino, è motivo di grande orgoglio per CDP, sia per il sostegno fornito ad un comparto d’eccellenza del Made in Italy riconosciuto in tutto il mondo, sia per l’importanza di continuare a favorire gli investimenti produttivi sul territorio, ancor di più in questa fase di ripartenza del Paese – ha commentato Paolo Calcagnini, Vice Direttore Generale e Chief Business Officer di CDP – Inoltre, l’iniziativa si colloca nell’ambito di una collaborazione sempre più proficua tra CDP, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il sistema bancario“.

(Foto: Per gentile concessione del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano)