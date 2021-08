Produzione industriale in aumento a giugno supera livelli pre-Coivid

editato in: da

(Teleborsa) – Produzione industriale in forte crescita a giugno in Italia, a dispetto della frenata registrata da altre economie europee come la Germania e la Spagna, che hanno visto una battuta d’arresto. Secondo l’ultimo report dell’Istat la produzione industriale è crescita dell’1% a giugno, attestandosi su un livello che supera dello 0,3% il valore di febbraio 2020, mese antecedente l’inizio dell’emergenza sanitaria.

L’aumento riguarda anche il secondo trimestre (+1% rispetto al primo), anche se mostra un lieve rallentamento rispetto alla dinamica dei primi tre mesi dell’anno.

Tutti i principali settori di attività crescono su base mensile, con un incremento particolarmente ampio per il settore dell’energia (+4,1%), ma anche per i beni di consumo (+1%), per i beni intermedi (+0,6%) e per i beni strumentali (+0,3%).

In termini tendenziali, al netto degli effetti di calendario, la produzione registra una crescita del 13,9% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 come a giugno 2020). Incrementi tendenziali rilevanti caratterizzano quasi tutti i comparti: +20% per i beni intermedi, +16,2% per i beni strumentali e +10% per i beni di consumo; più contenuta è la crescita per l’energia (+2,1%).

Tutti i settori di attività economica registrano aumenti su base tendenziale, ad esclusione delle attività estrattive. Gli incrementi maggiori riguardano la fabbricazione di apparecchiature elettriche (+25,5%), quella di computer, prodotti di elettronica e ottica (+25,3%) e la prduzione di articoli in gomma e materie plastiche (+23,0%).