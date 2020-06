Produzione industriale, Confindustria: forte calo, ma meno di aprile

editato in: da

(Teleborsa) – A maggio la produzione industriale italiana è diminuita del 33,8% rispetto a un anno prima, dopo il –44,3% rilevato in aprile. Nella media degli ultimi tre mesi, ovvero da quando sono state introdotte le misure di contenimento del Covid-19, il livello dell’indice destagionalizzato della produzione è inferiore del 34,2% rispetto a febbraio. Come atteso, la fine del lockdown e, quindi, la riapertura delle attività manifatturiere che erano ancora sospese, si è tradotta in una lenta ripartenza dell’industria, ancora soffocata da una domanda – interna ed estera – estremamente debole.

E’ quanto rileva il Centro studi Confindustria nell’ indagine rapida sulla Produzione industriale, stimando che nei mesi primaverili, per PIL e produzione sono attese diminuzioni più forti rispetto a quanto osservato nel primo trimestre.

Poi arriva un monito. Si legge: “Molti imprenditori, inoltre, soffrono per la carenza di liquidità a causa del blocco normativo delle attività nei mesi scorsi. Per il momento, dunque, molti sono costretti a navigare a vista, anche a causa di uno scenario di estrema incertezza sull’economia italiana e internazionale. In assenza di adeguati interventi a sostegno della ripresa del sistema produttivo, nel giro di pochi mesi si rischia l’esplosione di una vera e propria emergenza sociale che renderà ancora più impervia la strada verso l’uscita dall’attuale crisi economica”.