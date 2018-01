Procter&Gamble: utili in calo, pesa riforma Trump

(Teleborsa) – Profitti in contrazione per Procter&Gamble, ma sopra le attese degli analisti.

Il colosso della grande distribuzione ha chiuso il secondo trimestre fiscale con utili netti pari a 2,50 miliardi di dollari, ovvero 93 centesimi per azione, in calo rispetto ai 7,88 miliardi, (2,88 dollari per azione) riportati nello stesso periodo dell’anno precedente.

Sul risultato ha pesato in particolare un onere fiscale legato all’introduzione della riforma Trump, ma anche la vendita dei marchi beauty a Coty.

Su base adjusted, l’utile per azione è stato di 1,19 dollari meglio degli 1,14 attesi dal consensus.