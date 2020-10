Procter & Gamble, mercato premia rialzo guidance e trimestrale

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove al rialzo Procter & Gamble, con una variazione positiva dell’1,89%.

A fare da assist al titolo contribuisce la trimestrale migliore delle attese degli analisti e il ritocco all’insù della guidance. Per l’esercizio fiscale 2021 i ricavi sono attesi in crescita tra il 3% ed il 4% contro l’incremento tra l’1% e il 3% della precedente stima. L’utile per azione adjusted è stimato in aumento tra il 5% e l’8% contro il +3% ed il +7% indicato in precedenza. Nel primo trimestre 2020, il giro d’affari è aumentato più del previsto a 19,32 miliardi di dollari dai 17,80 miliardi dello stesso periodo di un anno prima: il consensus era per 18,38 miliardi.

Cambio ai vertici della Procter & Gamble in Italia. A partire dal primo gennaio 2021, Paolo Grue, direttore commerciale della filiale italiana della multinazionale americana, sarà il nuovo presidente e amministratore delegato di P&G Italia, subentrando a Franco Giannicchi che volerà a Panama per assumere il ruolo di senior vice president della categoria Cura dei Tessuti e della Casa con responsabilità per tutto il mercato dell’America Latina. A succedere a Paolo Grue come direttore commerciale di P&G Italia – fa sapere la Società in una nota – sarà Luca Merlo, di ritorno dal quartier generale di Ginevra.

A livello comparativo su base settimanale, il trend del colosso dei beni di largo consumo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Dow Jones. Ciò dimostra la maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso Procter & Gamble rispetto all’indice.

L’analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della big di Cincinnati. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 145,6 USD. Primo supporto visto a 143,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 142,7.