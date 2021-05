Prismi, perfezionato rimborso anticipato prestiti obbligazionari

editato in: da

(Teleborsa) – Prismi, società leader in Italia nei servizi di Digital marketing, rende noto che in data odierna sono stati rimborsati anticipatamente per il totale, i seguenti prestiti obbligazionari: “PSM 90 – 2017/2022-tranche C” (ISIN IT0005285595); “PRISMI 85 – 2018/2023-tranche B” (ISIN IT0005333692); “PRISMI 85 – 2018/2023-tranche C” (ISIN IT0005340390); “PRISMI 85 – 2018/2023-tranche D” (ISIN IT0005346538); “PRISMI 85 – 2018/2024-tranche E” (ISIN IT0005348971); “PRISMI 4.5% 2020-2022” (ISIN IT0005398455).

Le obbligazioni – spiega una nota – sono state rimborsate per il totale in circolazione ammontate ad Euro 2.832.635,64. Sulle obbligazioni è stato altresì corrisposto il rateo di interessi maturato sino alla data di estinzione.

A tal proposito Prismi segnala che con il perfezionamento dell’operazione di rimborso sopra indicata è stata soddisfatta la condizione sospensiva, di cui all’accordo di investimento denominato “EXO DIGITAL”, che prevedeva la cessione pro soluto di crediti di proprietà della Società volta alla riduzione dell’indebitamento nei confronti degli obbligazionisti dei programmi di emissione denominati “PSM 90” e “PRISMI 85” (tenuto conto delle date di scadenza dei diversi titoli in circolazione).