PRISMI perfeziona l’acquisizione della quota di maggioranza di Wellnet srl

(Teleborsa) – PRISMI S.p.A. ha perfezionato l’acquisizione dell’80% di Wellnet S.r.l. per un importo complessivo di 472.000 euro.

Sempre in data odierna l’Emittente ha emesso la prima tranche delle obbligazioni “PRISMI 5% 2017-2019”, emissione fino ad un milione di euro deliberata del Consiglio di Amministrazione dello scorso 26 ottobre i cui proventi sono destinati alle acquisizioni concluse in questi giorni e ad eventuali altre operazioni consimili.

Con l’operazione odierna il perimetro del Gruppo si amplia ulteriormente e si caratterizza per una partecipazione diretta del 95% in 3ding Consulting, del 100% in 2Thepoint s.r.l. e dell’80% in Wellnet, a cui si aggiunge la partecipazione del 51% di InGrandiMenti S.r.l. acquisita il 2 ottobre 2017 e il 100% di Prismi CH, costituita nel maggio scorso.

“Il prossimo rilevante passaggio nel progetto industriale che il Gruppo intende perseguire – spiega Alessandro Reggiani, Amministratore Delegato di PRISMI S.p.A., nominato anche Presidente e Amministratore Delegato di Wellnet – è la finalizzazione della fusione per incorporazione di 3Ding Consulting e 2ThePoint in Wellnet. L’operazione consentirà di ottimizzare e ridistribuire le competenze e le risorse presenti nell’intero gruppo, di definire rapidamente un piano industriale condiviso e di avvalersi di un management unico, finalizzato e attentamente coordinato. La nuova realtà si presenterà al mercato con un fatturato potenziale iniziale superiore ai 3 mln€, con oltre 60 addetti. Soprattutto Wellnet – ha concluso Reggiani – si fonderà su un approccio strategico e metodologico fortemente innovativo fondato sull’esigenza della Digital Transformation così velocemente in atto. Intende proporre infatti alla sua clientela una partnership capace di supportarla integralmente nel loro percorso di trasformazione digitale. La nuova Wellnet non vuole essere una web agency, neanche un’agenzia di comunicazione o di consulenza strategica, e nemmeno una software house. Vuole piuttosto rappresentare la naturale evoluzione di questi attori in un unico e nuovo soggetto, capace di porre l'”informazione” e l’approccio digitale come principali driver per la crescita del business di ogni azienda”.