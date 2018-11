Prismi entra nel settore del barter, rileva 30% Two Leaders

editato in: da

(Teleborsa) – Prismi ha acquistato una quota di minoranza, pari al 30%, dal socio di maggioranza di Two Leaders; l’operazione prevede la facoltà per Prismi di esercitare, entro il 31.12.2019, un’opzione call per acquisire una ulteriore quota del 21%.

Con questa acquisizione Prismi intende “esplorare il mondo del barter” offrendo ai propri clienti la possibilità di investire nel digitale col meccanismo dello scambio merce e, al contempo, consentendo ai clienti di Two Leaders, anche esteri, di accedere all’offerta del Gruppo col medesimo meccanismo di scambio merce.