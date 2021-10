Prismi, CdA ha cooptato Alberto Biella e Alberto Dell’Acqua

(Teleborsa) – Prismi, società quotata all’AIM Italia e operante nel settore web e digital marketing, ha reso noto che il consigliere di amministrazione Simone Cremonini ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto immediato, per sopraggiunti nuovi impegni personali e professionali che non gli avrebbero consentito la prosecuzione dell’incarico.

Il CdA si è attivato per procedere alla sostituzione di Cremonini e del consigliere indipendente Caruso, le cui dimissioni erano state comunicate il 20 settembre. In data odierna, il CdA ha cooptato Alberto Biella e Alberto Dell’Acqua, quale consigliere indipendente. I neo nominati consiglieri resteranno in carica sino alla data della prossima assemblea.

(Foto: © rawpixel)