Primo treno Rock a Regione Lazio, Zingaretti: “Adesso si cambia, migliorerà qualità vita”

(Teleborsa) – Trenitalia (Gruppo FS Italiane) ha consegnato il primo dei 72 treni regionali Rock alla Regione Lazio. La flotta dei nuovi treni super ecologici garantirà, entro il 2024, il rinnovo del parco mezzi della regione. Alla cerimonia di consegna a Roma Termini ha preso parte anche Nicola Zingaretti, Presidente Regione Lazio.

“E’ un passo importante. E’ arrivato il primo di una flotta di 76 treni Rock per pendolari e turisti, per chi viaggia nel Lazio. Come avevamo promesso entro il 2021 avremo la flotta più moderna d’Italia, grazie a un rapporto straordinario con il Gruppo Ferrovie” ha dichiarato Zingaretti.

“Se penso a 7 anni fa, quando era una delle flotte più vecchie d’Italia, si capisce del salto nel futuro che è stato fatto. Dedichiamo questa novità a tutti i pendolari, in particolare ai ragazzi e alle ragazze che stanno pagando un prezzo enorme e hanno diritto ad avere un’Italia e una regione con infrastrutture moderne e mi auguro che questo aiuti a costruire un po’ di quella fiducia di cui abbiamo bisogno. È vero che c’è ancora il Covid e mettiamo le mascherine, ma è anche vero che si può cambiare in questo tempo migliorando la qualità della vita” ha concluso il Presidente della Regione Lazio.