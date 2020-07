Primo ordine italiano per l’elicottero ACH160 di Airbus

editato in: da

(Teleborsa) – A pochi giorni dalla certificazione dell’H160 ottenuta da parte dell’EASA, Airbus Corporate Helicopters ha ricevuto dall’Italia il primo ordine per il suo più recente elicottero, l’ACH160, in configurazione per sei passeggeri, da parte di un operatore specializzato in voli privati e d’affari che già impiega elicotteri bimotore ACH.

L’ACH160, è l’elicottero tecnologicamente più avanzato della sua categoria, è la versione premium del nuovo elicottero H160 che è stato certificato dall’EASA il primo luglio, e che sarà pronto per le consegne a clienti privati e business entro la fine dell’anno. Concepito come elicottero multiruolo in grado di svolgere un’ampia gamma di missioni, l’H160 innalza gli standard di prestazioni, rapporto costi/benefici, comfort dei passeggeri e impatto ambientale per creare il benchmark degli elicotteri di classe media.

(Foto: Eric-Raz-lowres)