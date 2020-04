Primo Maggio inedito e “Concertone” senza pubblico

editato in: da

(Teleborsa) – Una Festa del Lavoro inedita quella che si festeggerà domani, venerdì Primo Maggio. Eventi social, videomessaggi, interviste televisive e nessuna manifestazione. Cgil, Cisl e Uil celebreranno il tradizionale appuntamento con la Festa dei lavoratori nelle forme oggi consentite dall’emergenza coronavirus. “Il lavoro in sicurezza per costruire il futuro” : questo lo slogan scelto dalle tre confederazioni nazionali.

“Il lavoro – sottolinea il sindacato – è la leva fondamentale per restituire una prospettiva credibile al futuro del nostro Paese e di coloro che rappresentiamo”.

Confermato anche il “Concertone”, su Raitre (sarà raccontato anche da RaiPlay e avrà un canale dedicato per la lingua dei segni per le persone non udenti) con le testimonianze di lavoratrici e lavoratori ed un cast prestigioso di artisti (Vasco Rossi, Zucchero, Nannini passando per Patti Smith), ovviamente diverso dal solito visto il lockdown imposto a causa dell’emergenza sanitaria. Un’edizione straordinaria che metterà in connessione una serie di piazze virtuali rigorosamente senza pubblico: la maggior parte delle performance si terranno nella sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, il resto in teatri e locali sparsi nella Penisola, tutti in collegamento in diretta con il Teatro delle Vittorie a Roma.