Primo italiano senza visto atterrato in Uzbekistan

editato in: da

(Teleborsa) – All’1 di notte del 1° febbraio il primo turista italiano “senza visto d’ingresso” è arrivato all’aeroporto internazionale Islam Karimov di Tashkent, nella Repubblica dell’Uzbekistan. Dal 1° febbraio 2019 è entrato infatti in vigore il “regime senza visto” e senza pagamento di alcun dazio consolare per i cittadini di quarantacinque Stati, titolari di qualunque tipologia di passaporto per un soggiorno fino a trenta giorni sul territorio della Repubblica dell’Uzbekistan, indipendentemente dallo scopo di viaggio.

Dal mese di marzo 2019 la NAC “Uzbekistan Airways”, che ha stipulato un accordo con Alitalia, effettuerà 4 voli diretti da Roma e Milano verso Urgench e Tashkent. Nel 2018 Uzbekistan Airways, che tre anni fa ha inserito nella propria flotta gli aeromobili Boeing-787-8 Dreamliner, ha trasportato 3 milioni di passeggeri e 45.000 tonnellate di merci.

Inoltre, in collaborazione con la società Boeing, la stessa compagnia aerea ha aperto un Centro per la riparazione di materiali compositi degli aeromobili, ampiamente utilizzati nell’industria aeronautica mondiale.