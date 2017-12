Primo Airbus A330-300P2F in servizio con DHL

(Teleborsa) – DHL Express primo operatore di A330-300P2F, aereo passeggeri convertito in cargo. Conversione realizzata da Elbe Flugzeugwerke (EFW), joint venture fra ST Aerospace e Airbus. La consegna, che ha avuto luogo presso lo stabilimento per la conversione cargo che si trova a Dresda, in Germania, fa seguito al completamento con successo dei test di volo, avvenuto lo scorso ottobre, con la consegna del Supplemental Type Certificate (STC, certificato di omologazione supplementare) da parte dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) in novembre. DHL Express conta ordini fermi per un totale di otto A330-300P2F con opzioni per ulteriori 10.



Il programma di conversione A330P2F, lanciato nel 2012, è una collaborazione fra ST Aerospace, Airbus e la loro joint-venture, EFW. ST Aerospace, in qualità di capofila del programma e capofila tecnico per la fase di sviluppo ingegneristico è responsabile per la richiesta della certificazione STC presso l’AESA e l’americana US Federal Aviation Administration (FAA). Airbus, invece, contribuisce al programma attraverso dati sugli OEM e supporto alla certificazione, mentre EFW è a capo della fase di industrializzazione e del marketing per il programma di conversione cargo.

Il programma A3302PF ha due varianti: l’A330-200P2F e la più grande A330-300P2F. Quest’ultima è ideale per i servizi di corriere internazionale B2B e i mercati cargo per l’e-commerce, caratterizzati da maggiore volume e minore densità. L’aeromobile è in grado di trasportare fino a 62 tonnellate metriche per oltre 3.650 miglia nautiche, 6.759,8 Km, offrendo un volume cargo del 20% superiore e il minore costo per tonnellata rispetto a qualsiasi altro aeromobile cargo dotato di simile autonomia.