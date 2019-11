Primo A220 in consegna a dicembre a Air Canada

editato in: da

(Teleborsa) – Il primo Airbus A220 di Air Canada è uscito dall’hangar di verniciatura della linea di assemblaggio finale dell’A220 di Mirabel. A dicembre, quando prenderà in consegna il primo dei 45 A220 ordinati, Air Canada sarà il primo vettore canadese a prendere in consegna questo aeromobile progettato e sviluppato in Canada. L’Airbus A220 presenta un design di cabina innovativo, nonché emissioni significativamente più basse e una ridotta impronta acustica.

L’A220-300 di Air Canada presenta una configurazione a due classi da 137 poltrone. Questo tipo di aeromobile sostituirà l’attuale principale flotta del vettore di bandiera composta da aeromobili a corridoio singolo più piccoli e più vecchi e contribuiranno alla crescita dell’hub e del network del vettore, andando a costituire una delle flotte più giovani e più efficienti al mondo in termini di consumi.

L’aeromobile verniciato con la livrea di Air Canada è passato alle attività pre-volo nell’hangar dedicato agli A220 a Mirabel, prima di decollare per il suo primo volo, questo autunno.

A oggi, 94 aeromobili A220 operano presso sei operatori su rotte regionali e intercontinentali in Asia, America, Europa, Medio Oriente e Africa, a dimostrazione della grande versatilità dell’ultimo membro della Famiglia Airbus. A fine ottobre 2019 il portafoglio ordini dell’A220 contava 530 aeromobili.