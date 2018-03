Primarie USA, Clinton si aggiudica il Kentucky per un soffio

editato in: da

(Teleborsa) – Nuovo sgambetto di Bernie Sanders alla “rivale” in testa nei sondaggi, Hillary Clinton, per la corsa democratica alla Casa Bianca.

Le primarie di ieri si sono concluse con la vittoria di Sanders in Oregon mentre la ex first Lady si è aggiudicata il Kentucky dopo un lungo testa a testa e con una strettissima vittoria. Sanders non dà segno di voler cedere le armi, e continua a dare filo da torcere all’ex Segretario di Stato che però resta in chiaro vantaggio di delegati per la nomination.

Sul fronte repubblicano, Donald Trump corre contro se stesso e accorcia le distanze sulla Clinton. Secondo gli ultimi sondaggi, il margine tra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti, infatti, si fa sempre più esiguo.

Il rush finale delle primarie, in cui voteranno alcuni degli stati più grandi, come la California, ci sarà il prossimo 7 giugno.