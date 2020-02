Primarie dem USA 2020, Sanders vince in New Hampshire

editato in: da

(Teleborsa) – Bernie Sanders ha vinto le Primarie democratiche USA 2020 del New Hampshire (25,9%) ma con poco meno di due punti di distacco dal più sempre sorprendente Pete Buttigieg (24,4%), giovane sindaco della città di South Bend, Indiana, arrivato secondo: terza Amy Klobuchar (19%), senatrice del Minnesota.

Solo quinto l’ex vicepresidente Joe Biden, dietro a Elizabeth Warren, quarta: sia Biden che la senatrice del Massachusetts non ottengono neanche un delegato.

“È l’inizio della fine per Donald Trump. Quello che abbiamo fatto insieme qui non è nulla di meno dell’inizio di una rivoluzione politica. Grazie a questa vittoria vinceremo anche le prossime”, ha detto Sanders rivolgendosi ai suoi sostenitori.

Dopo il successo ai caucus dell’Iowa, per Sanders arriva anche la vittoria in New Hampshire, il piccolo Stato che tradizionalmente indica il vincitore delle Primarie: i risultati della notte però sembrano sempre più indicare il giovane veterano dell’Afghanistan come il vero avversario da battere.