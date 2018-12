Prima missione per conto della NASA del piccolo razzo Electron

editato in: da

(Teleborsa) – Importante successo tecnico e commerciale per l’azienda spaziale Rocket Lab, americana con sede in California, che ha effettuato la prima missione per conto della NASA con il piccolo razzo Electron. Il vettore è stato lanciato dalla penisola di Mahia, nel nord della Nuova Zelanda, e ha immesso in orbita bassa (500 km, con una inclinazione di 85 gradi) 10 CubeSat (tipo di satellite miniaturizzato avente forma cubica, volume di 1 dm³ e massa non superiore a 1,33 kg) progettati e realizzati da centri di ricerca controllati dall’Agenzia Spaziale Americana e da scuole statunitensi.

Dopo il lancio inaugurale a maggio 2017, concluso senza raggiungere la quota prevista nell’orbita terrestre bassa, il razzo Electron aveva ottenuto il primo successo nel gennaio 2018 portando in orbita tre satelliti, ciascuno dei quali di dimensioni equiparabili a quelle di una scatola di scarpe, con l’obiettivo di effettuare la mappatura della superficie terrestre e rilevare dati meteorologici.

Poi, dopo una serie di rinvii dalla scorsa estate, questa prima missione commerciale ha consentito di inserire in orbita circolare a 500 km di quota una serie di piccoli payload: 2 nanosatelliti CubeSat dell’azienda Spire, uno dell’azienda GeoOptics Inc., un dimostratore tecnologico per il deorbiting passivo di satelliti (NABEO) realizzato dalla Ecliptic Enterprises Corporation e il CubeSat IRVINE 01 per un programma educativo.

Rocket Lab, azienda fondata da Peter Beck dieci anni fa a Auckland e poi trasferita negli Usa, a Huntington Beach, in California, ha dimostrato così la possibilità di fornire opportunità di lancio a basso costo di mini satelliti, aprendo di fatto una nuova nicchia di mercato spaziale.

Lungo 17 metri, un quarto del vettore Falcon 9 di SpaceX che è in grado di recuperare il primo stadio, il razzo Electron è realizzato in materiale composito di fibre di carbonio e dispone di motori stampati in 3D per ridurre i costi e i tempi di assemblaggio. Il costo di un lancio è di circa 5 milioni di dollari, pari a un dodicesimo di quanto richiesto da SpaceX, che ovviamente offre capacità ben superiori in termini di peso sulla rampa.