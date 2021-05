Prima Industrie acquista altre azioni proprie

editato in: da

(Teleborsa) – Prima Industrie ha comunicato di aver acquistato, fra il 17 ed il 21 maggio 2021, complessivamente 16.000 azioni proprie al prezzo medio di 21,81638 euro per un controvalore pari a 349.062,14 euro, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 20 aprile 2021.

Al 24 maggio, il produttore di sistemi laser per applicazioni industriali e di macchine per la lavorazione della lamiera detiene complessivamente 131.500 azioni proprie, pari all’1,25% del capitale sociale.



Grande giornata, in Borsa oggi, per Prima Industrie che mette a segno un rialzo del 4,06%.