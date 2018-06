Prezzi petrolio in calo. Attesa per vertice OPEC

editato in: da

(Teleborsa) – I prezzi del petrolio si muovono in flessione, in una settimana particolarmente densa di appuntamenti rilevanti per i mercati.

Si inizia dal vertice storico USA-Corea del Nord, domani 12 giugno, per continuare con le riunioni di politica monetaria di Stati Uniti (Federal Reserve) ed Europa (BCE).

L’attenzione degli operatori è rivolta inoltre al meeting dell’OPEC, in agenda il prossimo 22 giugno.

Il barile di Brent, il greggio di riferimento del mare del Nord, perde lo 0,98% a 75,44 dollari al barile. Il West Texas Intermediate cede l’1,06% a 65,04 dollari.

Attesi per domani 12 giugno: l’outlook sull’energia dell’EIA e il rapporto mensile sul mercato del petrolio dell’OPEC.