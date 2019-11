Prevalgono le vendite sulle borse europee

editato in: da

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei. Poco mosso l’S&P-500, che segna a Wall Street un +0,01%.

Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,108. Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.471,1 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla dell’1,78%, scendendo fino a 56,69 dollari per barile.

Scende lo spread, attestandosi a +153 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dell’1,19%.

Tra gli indici di Eurolandia contrazione moderata per Francoforte, che soffre un calo dello 0,26%, sostanzialmente invariata Londra, che riporta un moderato +0,07%, resta vicino alla parità Parigi (-0,16%).

Sessione debole per il listino milanese, che registra un calo dello 0,53% sul FTSE MIB; sulla stessa linea il FTSE Italia All-Share, che retrocede a 25.526 punti. Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,64%); invariato il FTSE Italia Star (-0,17%).

Forte nervosismo e perdite generalizzate a Milano su tutti i settori, senza esclusione alcuna.

Tra i più negativi della lista di Piazza Affari, troviamo i comparti materie prime (-2,14%), automotive (-1,91%) e chimico (-1,62%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, ben impostata Diasorin, che mostra un incremento dell’1,26%.

Tonica BPER che evidenzia un bel vantaggio dell’1,21%.

Guadagno moderato per Moncler, che avanza dello 0,77%.

Piccoli passi in avanti per Hera, che segna un incremento marginale dello 0,75%.

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ferragamo -3,13%.

Tonfo di Fiat Chrysler, che mostra una caduta del 2,82%.

Scivola Saipem, con un netto svantaggio del 2,72%.

In rosso CNH Industrial, che evidenzia un deciso ribasso del 2,69%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Reply (+2,71%), Credito Valtellinese (+2,68%), Illimity Bank (+2,05%) e Anima Holding (+1,85%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su doValue -8,36%.

Lettera su Tinexta, che registra un importante calo del 5,54%.

Spicca la prestazione negativa di Piaggio, che scende del 3,09%.

Affonda Brembo, con un ribasso del 2,59%.

(Foto: © Moreno Soppelsa | 123RF)