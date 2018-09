Prevalgono le vendite per il settore viaggi e intrattenimento (-0,76%)

editato in: da

(Teleborsa) – Si è mosso in territorio negativo il comparto viaggi e intrattenimento, che è peggiore dell’EURO STOXX Travel & Leisure.

Il FTSE Italia Travel & Leisure ha chiuso a quota 44.929,08 in calo dello 0,76%, rispetto alla chiusura precedente. Andamento laterale invece del comparto viaggi e intrattenimento europeo che si ferma a quota 195,15, in prossimità della chiusura di ieri.

Tra i titoli a media capitalizzazione del comparto viaggi e intrattenimento, frazionale ribasso per Autogrill, che chiude gli scambi con una perdita dello 1,00%.

Giornata fiacca per Juventus, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,53%.

Tra le società meno capitalizzate di Piazza Affari, ribasso composto e controllato per S.S. Lazio, che archivia la sessione in flessione dell’1,13% sui valori precedenti.

Composto ribasso per A.S. Roma, in flessione dell’1,10% sui valori precedenti.

Debole la giornata per i Grandi Viaggi, che porta a casa un calo dello 0,66%.