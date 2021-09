Prevalgono le vendite a New York

editato in: da

(Teleborsa) – Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,36% sul Dow Jones; sulla stessa linea, in lieve calo l’S&P-500, che continua la giornata sotto la parità a 4.463 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,39%); sulla stessa tendenza, in lieve ribasso l’S&P 100 (-0,47%).

Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell’S&P 500. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti materiali (-1,12%), energia (-1,10%) e sanitario (-0,57%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, American Express (+0,94%), Home Depot (+0,86%), Salesforce.Com (+0,61%) e McDonald’s (+0,55%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Goldman Sachs, che continua la seduta con -1,44%.

Si concentrano le vendite su Intel, che soffre un calo dell’1,18%.

Vendite su Merck, che registra un ribasso dell’1,11%.

Seduta negativa per Walt Disney, che mostra una perdita dell’1,10%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, American Airlines (+2,81%), Applied Materials (+1,76%), Tractor Supply (+1,75%) e Seagate Technology (+1,43%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Wynn Resorts, che ottiene -3,09%.

Affonda Citrix Systems, con un ribasso del 2,30%.

Crolla Paccar, con una flessione del 2,15%.

Sotto pressione Xilinx, che accusa un calo dell’1,71%.