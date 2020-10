Prevalgono le vendite a New York

editato in: da

(Teleborsa) – Sessione debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,20% sul Dow Jones, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l’S&P-500 (New York), che si posiziona a 3.442 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,08%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia l’S&P 100 (-0,01%).

Si distingue nel paniere S&P 500 il settore telecomunicazioni. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti energia (-1,35%), beni di consumo secondari (-0,77%) e beni industriali (-0,65%).

Al top tra i giganti di Wall Street, Travelers Company (+4,98%), Walt Disney (+0,83%), Nike (+0,61%) e Intel (+0,59%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Goldman Sachs, che ottiene -2,03%.

Scivola IBM, con un netto svantaggio dell’1,67%.

In rosso American Express, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,47%.

Spicca la prestazione negativa di Boeing, che scende dell’1,47%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Facebook (+4,92%), Baidu (+2,80%), Alphabet (+2,78%) e Alphabet (+2,69%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Netflix, che prosegue le contrattazioni a -6,18%.

Seduta drammatica per Alexion Pharmaceuticals, che crolla del 2,85%.

Sensibili perdite per Texas Instruments, in calo del 2,49%.

In apnea Stericycle, che arretra del 2,37%.