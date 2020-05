Prevalgono le vendite a New York

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza debole per la borsa di Wall Street come peraltro attesa, poiché anticipata dall’andamento contrastato dei futures sugli indici a stelle e strisce, mentre continuano a deteriorarsi le relazioni tra Stati Uniti e Cina.

Sul fronte macro, non sono attese indicazioni rilevanti. Gli scambi sono attesi contenuti in vista della festività del Memorial Day, in calendario lunedì 25 maggio, con la borsa americana che resterà chiusa.

Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones scambia con un calo dello 0,37%; sulla stessa linea, cede alle vendite lo S&P-500, che retrocede a 2.939,74 punti. Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,35%), come l’S&P 100 (-0,3%).

Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Il settore energia, con il suo -1,62%, si attesta come peggiore del mercato.

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Raytheon Technologies (+1,08%), Procter & Gamble (+0,71%), Walgreens Boots Alliance (+0,58%) e Boeing (+0,57%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Exxon Mobil, che continua la seduta con -1,65%.

Spicca la prestazione negativa di Chevron, che scende dell’1,63%.

Caterpillar scende dell’1,27%.

Calo deciso per Johnson & Johnson, che segna un -0,97%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Moderna (+4,69%), Viacom (+3,24%), Bed Bath & Beyond (+2,90%) e American Airlines (+1,77%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su Baidu, che continua la seduta con -4,28%.

In apnea Wynn Resorts, che arretra del 4,08%.

Tonfo di Intuit, che mostra una caduta del 2,53%.

Lettera su NetApp, che registra un importante calo del 2,24%.