Prevalgono le vendite a New York

(Teleborsa) – New York apre sottotono in attesa della due giorni del Fomc, chiamato a decidere se tagliare ulteriormente il costo del denaro come già fatto lo scorso luglio. Le contrattazioni risultano anche appesantite dalle vicende che hanno scosso la produzione petrolifera saudita in questi giorni e che, oltre a portare in rialzo il prezzo del petrolio, hanno destabilizzato gli equilibri politici tra Iran e Stati Uniti.

Il listino USA, scambia così con un calo dello 0,26% sul Dow Jones, mentre rimane incolore lo S&P-500, che continua la seduta a 2.996,61 punti, sui livelli della vigilia. Senza direzione il Nasdaq 100 (+0,05%), come l’S&P 100 (-0,1%).

Si distingue nel paniere S&P 500 il settore utilities. Nel listino, i settori beni industriali (-0,49%), energia (-0,48%) e finanziario (-0,45%) sono tra i più venduti.

Tra i protagonisti del Dow Jones, Visa (+1,13%), Microsoft (+0,73%), Procter & Gamble (+0,64%) e Coca Cola (+0,57%).

I più forti ribassi, invece, si verificano su 3M, che continua la seduta con -1,77%.

Seduta negativa per Home Depot, che mostra una perdita dell’1,55%.

Sotto pressione Caterpillar, che accusa un calo dell’1,23%.

Scivola Goldman Sachs, con un netto svantaggio dell’1,22%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, KLA-Tencor (+1,73%), Fiserv (+1,57%), Idexx Laboratories (+1,24%) e Starbucks (+1,20%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Kraft Heinz, che ottiene -4,12%.

In rosso Wynn Resorts, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,94%.

Spicca la prestazione negativa di Baidu, che scende dell’1,59%.

NetApp scende dell’1,39%.