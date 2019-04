Prevalgono le vendite a New York

editato in: da

(Teleborsa) – Opening Bell in rosso per la Borsa di New York, che soffre delle incertezze provocate dalla nuova dichiarazione di Trump riguardante il tema dei dazi. Questa volta, a far tremare le previsioni per una distesa crescita economica mondiale, è la volontà, non ancora ufficializzata, da parte del Tycoon, di aumentare, per un valore di 11 miliardi di dollari, i dazi applicati ai prodotti provenienti dall’Unione Europea.

A causa di questo fattore, la sessione risulta debole per il listino USA, che scambia con un calo dello 0,49% sul Dow Jones e con un lieve calo dell’S&P-500, il quale continua la giornata sotto la parità a 2.885,26 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,28%); in lieve ribasso lo S&P 100 (-0,36%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori energia (+0,49%), beni di consumo per l’ufficio (+0,43%) e informatica (+0,41%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori utilities (-0,73%) e beni industriali (-0,44%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Procter & Gamble (+1,28%), Home Depot (+0,75%) e Dowdupont (+0,65%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Boeing, che prosegue le contrattazioni a -1,02%.

Discesa modesta per Microsoft, che cede un piccolo -0,87%.

Pensosa Nike, con un calo frazionale dello 0,77%.

Tentenna Visa, con un modesto ribasso dello 0,71%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Cerner (+11,32%), Symantec (+5,39%), Baidu (+1,78%) e Booking Holdings (+1,07%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Dollar Tree, che prosegue le contrattazioni a -3,35%.

Soffre Regeneron Pharmaceuticals, che evidenzia una perdita dell’1,87%.

Preda dei venditori KLA-Tencor, con un decremento dell’1,84%.

Piatta Electronic Arts, che tiene la parità.