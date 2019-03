Prevale cautela sulla borsa di Wall Street

editato in: da

(Teleborsa) – Partenza prudente per la borsa di Wall Street con l’attenzione degli operatori catalizzata sulla riunione della Fed, che non dovrebbe annunciare sorprese in tema di tassi. Non sono previsti molti dati per oggi, salvo l’indice NAHB sul mercato immobiliare.

Fra i temi della giornata va segnalata ancora la Boeing, che potrebbe continuare ad esercitare pressioni sull’indice delle Blue Chips dopo la sventura del velivolo 373 MAX.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones si attesta a 25.814,39 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità lo S&P-500, che continua la giornata a 2.827,08 punti. Poco sopra la parità il Nasdaq 100 (+0,22%), come l’S&P 100 (0,5%).

Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti finanziario (+0,65%), informatica (+0,50%) e energia (+0,42%). Il settore telecomunicazioni, con il suo -0,52%, si attesta come peggiore del mercato.

Al top tra i giganti di Wall Street, Goldman Sachs (+1,11%), Microsoft (+0,79%), Nike (+0,74%) e JP Morgan (+0,57%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Boeing, che continua la seduta con -2,84%.

Preda dei venditori Walt Disney, con un decremento dell’1,34%.

Contrazione moderata per 3M, che soffre un calo dello 0,79%.

Sottotono Verizon Communication che mostra una limatura dello 0,73%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Jd.Com Inc Spon Each Repr (+2,54%), Marriott International (+1,97%), Baidu (+1,83%) e Nvidia (+1,82%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Facebook, che prosegue le contrattazioni a -2,36%.

Si concentrano le vendite su Regeneron Pharmaceuticals, che soffre un calo dell’1,20%.

Deludente Asml Holding Nv Eur0.09 Ny, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.

Fiacca Incyte, che mostra un piccolo decremento dello 0,87%.