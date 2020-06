Prestiti 25mila euro, MiSE-MCC: oltre 503mila domande

editato in: da

(Teleborsa) – Sono 503.660 per un importo di oltre 10,2 miliardi di euro le domande pervenute al Fondo di Garanzia per finanziamenti fino a 25mila euro garantiti al 100% nel periodo tra il 17 marzo e l’8 giugno 2020. Lo comunicano il Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale. Le richieste pervenute complessivamente sono 555.200 per un importo di euro 26.733.540.234,73.



Di queste domande 552.142 sono quelle pervenute ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidita’ per un importo di euro 26.395.229.104,94, in particolare: 503.660 le operazioni riferite a finanziamenti fino a 25 mila euro, con copertura al 100% per un importo finanziato di euro 10.270.680.798,53; 805 operazioni di riassicurazione con copertura al 100% per finanziamenti di durata fino a 72 mesi; 136 operazioni con copertura del garante fino al 100% e copertura la 90% del Fondo; 16.351 operazioni di garanzia diretta con copertura al 90% per finanziamenti di durata fino a 72 mesi; 14.776 operazioni di garanzia diretta, con percentuale di copertura all’80%; 8.205 operazioni di riassicurazione, con percentuale di copertura al 90%; 3.499 di rinegoziazione e/o consolidamento del debito con credito aggiuntivo di almeno il 10% del debito residuo e con incremento della percentuale di copertura all’80% o al 90%; 199 riferite a imprese small mid cap con percentuale di copertura all’80% e al 90%; 4.511 con beneficio della sola gratuita’ della garanzia, che a normativa previgente erano a titolo oneroso; 3.058 ai sensi della previgente normativa.

Infine, in relazione alle operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento, ammissibili ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità, l’incremento del credito aggiuntivo è del 62,3%, passando da € 439,9 milioni a 714,0 milioni di euro.