Presidenziali Usa 2020, Hillary Clinton pronta a correre

(Teleborsa) – Hillary Clinton sarebbe pronta a scendere di nuovo in campo per le Presidenziali Usa del 2020. Lo fanno sapere fonti vicine all’ex first lady e Segretario di Stato, citate dalla Cnn e riprese da molti media Usa, precisando che avrebbe confidato in privato di “non aver chiuso le porte per una sua corsa nel 2020″.

Tra i possibili candidati anche l’ex Ceo di Starbucks Howard Schultz: “Sto pensando seriamente di correre per le presidenziali 2020 come centrista indipendente”, ha detto nelle scorse ore. “Viviamo tempi molto fragili e l’attuale presidente non è assolutamente qualificato per il suo incarico”, ha rivelato in una intervista tv.