(Teleborsa) – “Per Quota 100 abbiamo avuto 123 mila domande nel primo trimestre; è presto per fare dei conti, ma io ritengo si arrivi a 290 mila domande, che è quanto previsto per il primo anno“. Lo ha detto il Presidente dell’Inps Pasquale Tridico rispondendo a un’intervista di Bruno Vespa nel corso della registrazione della puntata di Porta a Porta in onda questa sera 1 agosto su Rai 1.