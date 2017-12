Presidente Asi Battiston “saluta” approvazione Legge riforma settore aerospaziale

(Teleborsa) – Con l’approvazione della riforma del settore spaziale italiano prevista dalla “Manovra” appena approvata dal Senato in terza lettura, direzione e coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali sono ora di competenza della Presidenza del Consiglio. Istituito anche un Comitato interministeriale con il compito di definire gli indirizzi del Governo in materia, con riferimento anche alla ricerca, all’innovazione tecnologica e alle ricadute sul settore produttivo.

“Si apre un nuovo capitolo dello spazio italiano – ha dichiarato Roberto Battiston, Presidente di Agenzia Spaziale Italiana (Asi) salutando la riforma del settore – e l’approvazione della Legge sul riordino della governance dell’Agenzia Spaziale Italiana istituzionalizza l’ottimo lavoro fatto in questi anni dalla Cabina di Regia Spazio di Palazzo Chigi, confermando il ruolo di architetto di sistema dell’Asi nell’ambito del Comitato interministeriale previsto dalla nuova legge, sotto l’alta direzione politica della Presidenza del Consiglio”.

“Con questa approvazione – prosegue Battiston – si conferma e si rende sistema un’ impostazione che è stata determinante nell’affrontare con successo due riunioni ministeriali ESA, la messa a punto del piano stralcio Space Economy e numerosi altri importanti interventi di settore. È un passo importante per dare maggiori servizi all’utenza, per garantire le infrastrutture spaziali necessarie per la crescita del settore spaziale, per renderlo sempre più competitivo in sede internazionale.

La cabina di regia, che ha visto il coinvolgimento dell’ASI, degli attori istituzionali e della Presidenza del Consiglio, ha permesso risultati visibili , come il significativo incremento degli addetti dell’industria spaziale, un ritorno industriale del 130% rispetto agli investimenti fatti dall’Italia in Commissione Europea, il successo dell’ingresso in borsa di Avio con il progetto VEGA, la sottoscrizione di programmi ESA ambiziosi come Space Rider, il prossimo lanciatore europeo VEGA-C, il completamento della missione ExoMars 2020, le attività del programma Stazione Spaziale Internazionale ed i progetti tecnologici sviluppati in ambito ESA.

“Ci tengo particolarmente a ringraziare il Parlamento per lo sforzo compiuto e per il lavoro realizzato delle due X Commissioni di Camera e Senato coinvolte nel processo legislativo – ha sottolineato il Presidente Asi – in quanto l’approvazione di questa legge è stata bipartisan a testimonianza di un valore nazionale condiviso. Un grazie anche alla Presidenza del Consiglio: l’attenzione degli ultimi due Governi per il settore spaziale ha reso possibile questi importanti risultati”.