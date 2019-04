Premio Scientifico Capo d’Orlando a Alberto Bombassei

editato in: da

(Teleborsa) – C’è anche Alberto Bombassei, presidente di “Brembo Spa”, tra gli insigniti del Premio Scientifico Capo d’Orlando, giunto alla 21esima edizione, assegnato annualmente a Vico Equense dal Museo Mineralogico Campano – Fondazione Discepolo. Bombassei riceverà il prestigioso riconoscimento venerdì 26 aprile per la sezione Scienza e Industria nel corso di una cerimonia che tributerà il premio scientifico a Sir Paul Nurse, Nobel per la medicina 2001. Bombassei terrà una relazione su qualità, sicurezza e ambiente, indicate come le chiavi del successo di Brembo.

Co-fondatore della società leader mondiale dei sistemi frenanti, Bombassei ne presiede il consiglio di amministrazione dal 1993. Fondatore e Presidente del Parco Scientifico e Tecnologico Kilometro Rosso, nel luglio 2017 Bombassei è entrato a far parte dell’Automotive Hall of Fame, la più alta onorificenza dell’industria automobilistica mondiale, riservata a coloro che hanno avuto un impatto determinante e un’influenza positiva sul mondo dell’auto. Dal giugno 2018 Presidente della Fondazione Italia Cina, nel corso degli anni ha ricevuto diversi riconoscimenti, ultimo dei quali il Premio Dekra Road Safety Award 2018 per la sua azione significativa con risultati comprovati nella ricerca sulla sicurezza stradale.