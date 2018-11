Premio Innovazione a Gesac

editato in: da

(Teleborsa) – Gesac, società di gestione dell’aeroporto di Napoli Capodichino, ha vinto il Premio Nazionale per l’Innovazione nei Servizi 2018 di Confcommercio per la categoria “Innovazione nel turismo”, il più importante riconoscimento italiano dedicato all’innovazione.

Il premio, giunto alla sua decima edizione, è un’iniziativa promossa dalla Presidenza della Repubblica e organizzata da Confcommercio-Imprese per l’Italia, ed è rivolto a tutte le imprese e startup con idee innovative nell’organizzazione del lavoro e nel modello di business.

Gesac è stata premiata per avere introdotto, nell’ambito dell’implementazione dei servizi ai passeggeri, la tecnologia chatbot, l’innovativa interfaccia multilingua concepita per migliorare la customer experience dei viaggiatori in aeroporto.

Il chatbot, realizzato a Febbraio 2018 da Zoro.Ai, start up milanese della quale Citel Group, è in grado di offrire informazioni relative allo stato dei voli e ai servizi aeroporttuali H24. Il chatbot consente una comunicazione bidirezionale con gli utenti in grado di simulare una normale conversazione umana e offrire un’assistenza personalizzata con azioni push mirate e diversificate per ogni singolo viaggiatore.