Premia Finance debutta oggi su AIM Italia. Sesta ammissione dell’anno

editato in: da

(Teleborsa) – Premia Finance, società specializzata in mediazione creditizia, ha debuttato oggi sul Segmento Professionale di AIM Italia, risultando la sesta ammissione del 2021 sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese e la prima sul segmento professionale da inizio anno. Con Premia Finance sono ora 141 le società attualmente quotate su AIM Italia.

In fase di collocamento la società ha raccolto 1,1 milioni di euro, interamente in aumento di capitale. Il flottante al momento dell’ammissione è del 10,04% e la capitalizzazione è pari a circa 10,9 milioni di euro.

“Premia Finance è la sesta ammissione da inizio anno su AIM Italia, un mercato che si è progressivamente consolidato come uno strumento ideale di sviluppo per le PMI dinamiche e competitive – ha commentato Fabio Brigante, Head of Mid & Small Caps Origination Equity Primary Markets di Borsa Italiana – Siamo certi che, grazie ai capitali raccolti, Premia Finance consoliderà il proprio posizionamento competitivo per continuare a realizzare ambiziosi progetti di espansione”.

“Siamo orgogliosi di intraprendere questo percorso – ha detto Gaetano Nardo, AD di Premia Finance – L’ingresso di Premia Finance nel mercato dei capitali rappresenta un passo importante non solo per la nostra società, ma anche per l’intero comparto della mediazione creditizia. Siamo certi che la quotazione su AIM Italia di Borsa Italiana ci permetterà di sviluppare ulteriormente il nostro business e di radicarci sempre più sull’intero territorio italiano”.