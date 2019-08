Prelios Sgr acquisisce un portafoglio di immobili da 250 mln di euro

editato in: da

(Teleborsa) – Prelios Sgr, società del gruppo Prelios, ha perfezionato l’acquisizione di un portafoglio di immobili tramite il Fondo Cristoforo, fondo alternativo di investimento immobiliare, partecipato indirettamente da Goldman Sachs. Il portafoglio immobiliare, del valore di oltre 250 milioni di euro, è composto da tre immobili a uso uffici, che si trovano a Roma e Milano.

Gli immobili di Roma si trovano in via Di Dono e via Cristoforo Colombo – zone a forte vocazione terziaria – e sono locati rispettivamente a un organismo internazionale facente parte delle Nazioni Unite, e a un gruppo editoriale italiano.

L’immobile di Milano, invece, si trova nell’area nord-orientale della città ed è sede di uno gruppo italiano del settore dei media e dell’editoria.