Prelios, Borsa Italiana dispone la revoca delle azioni dal Listino

(Teleborsa) – Da oggi, lunedì 14 maggio 2018, le azioni ordinarie Prelios (Cod ISIN IT0004923022) verranno cancellate dal Listino Ufficiale di borsa. La revoca fa seguito all’Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Lavaredo nel periodo dal 26 marzo al 2 maggio al fine di ottenerne la revoca dalle quotazioni.

“Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento n. 8458 del 4 maggio 2018, ha disposto la sospensione dalle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario delle azioni dell’Emittente per le sedute del 10 maggio 2018 e 11 maggio 2018 e la revoca dalle negoziazioni dalla data odierna”, si legge in una nota di Lavaredo.

Prelios S.p.A., ex Pirelli Real Estate, è una società di gestione e servizi immobiliari, attiva principalmente in Italia e in Germania.